Si ferma Golden State, Gallinari abbatte i Bucks

15-11-2021 08:13

Dopo la vittoria scacciacrisi dei Lakers sugli Spurs, la notizia del giorno, anzi della notte italiana del lunedì, in NBA riguarda i ko di Golden State e dei Clippers, entrambe sconfitte dopo sette vittorie consecutive.

Gli Warriors cadono a sorpresa a Charlotte: per gli Hornets terzo successo di fila, figlio dell’ottima tenuta difensiva e dei punti del terzetto Terry Rozier (20), Miles Bridges (22) e LaMelo Ball (21). La squadra di coach Kerr è tradita dal ridotto apporto dei panchinari: non bastano quindi i 28 punti di Andrew Higgins e la doppia doppia di Steph Curry (24 punti e 10 assist).

I Clippers cedono invece in casa ai Bulls, che confermano di poter vivere una stagione da protagonisti. Chicago domina nel primo tempo sfiorando i 20 punti di vantaggio, ma la rimonta dei padroni di casa si corona nel finale con il sorpasso prima che salga in cattedra Zach LaVine, autore del break decisivo (29 punti totali) che fa esultare la squadra di coach Donovan, il cui mvp di giornata è DeMar DeRozan, autore di 35 punti con 7 rimbalzi e 5 assist.

La miglior serie aperta è quindi quella dei Suns, che a Houston infilano l’ottavo successo di fila: top scorer Devin Booker, autore di 26 punti.

Tutto facile per i Nets contro i Thunder, con 33 punti di Durant, cadono ancora i campioni in carica dei Bucks ai quali non basta il ritorno di Antetokounmpo (26 punti) per evitare che Atlanta consumi la rivincita della finale di Conference della scorsa stagione. Hawks trascinati da un super Trae Young, che sfiora la tripla doppia (42 punti, 10 assist e otto rimbalzi), bene anche Gallinari con 10 punti in 25 minuti.

I risultati della notte:

Atlanta Hawks-Miluwakee Bucks 120-100

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets 96-120

Charlotte Hornets-Golden State Warriors 106-102

Houston Rockets-Phoenix Suns 89-115

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 124-95

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls 90-100

OMNISPORT