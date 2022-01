Si ritira Carlo Janka, l'Iceman dello sci alpino

13-01-2022 18:52

A 35 anni lo svizzero del Canton Grigioni Carlo Janka, soprannominato Iceman come il pilota di Formula 1 Kimi Raikkonen, ha deciso di ritirarsi dall’attività agonistica con effetto immediato perché ormai da molte stagioni non più in grado di tornare ad alti livelli. Domani e dopodomani sulle nevi di casa a Wengen disputerà le due discese sul Lauberhorn arrivando a un totale di 287 gare in Coppa del Mondo. In carriera ai Giochi invernali ha vinto un oro in gigante a Vancouver 2010, ai Mondiali un bronzo in discesa e un oro in gigante a Val d’Isere 2009, una Coppa del Mondo generale nel 2010 e una di combinata nel 2009 e 11 gare di Coppa del mondo, 3 in discesa, 1 in superG, 4 in gigante e 3 in combinata.

OMNISPORT