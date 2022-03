Si ritira Therese Johaug: addio agli sci e futuro nell'atletica

04-03-2022 18:29

La fuoriclasse norvegese Therese Johaug, tre medaglie d’oro individuali vinte ai Giochi olimpici di Pechino 2022, ha annunciato sul suo account Instagram il ritiro a fine stagione dall’agonismo, o almeno, da quello dello sci di fondo ad alto livello viste le sue velleità di gareggiare sulle lunghe distanze dell’atletica.

“Il 5 marzo 2011 ho vinto in casa la mia prima gara da senior, il titolo mondiale a Oslo, ed è stato l’inizio di un’avventura che mi ha portato a livelli che pensavo non avrei mai raggiunto. Per molti versi, sembra che il cerchio si chiuda quando domani sabato 5 marzo 2022 sarò sulla linea di partenza per altri 30 km a Holmenkollen. Non voglio proprio che il viaggio finisca, ma per ogni cosa arriva il momento, e penso che sia giunto il momento per me di fare altre cose oltre a investire a tempo pieno nello sci di fondo. La guerra in Ucraina può far sentire molti privi di significato e il mio cuore è anche col popolo ucraino, che attualmente sta combattendo per la propria libertà. Alla luce di ciò, non vedo l’ora di una gara finale in casa con la bandiera sul petto e sono grata per tutto ciò che lo sport mi ha dato”.

Nata il 25 giugno 1988, quindi 34 anni ancora da compiere, Therese Johaug ha vinto 80 gare di Coppa del Mondo, alle spalle solo della connazionale Marit Bjoergen che ne ha 114. Ai Mondiali ha vinto 14 ori, 10 individuali e 4 in staffetta, 2 argenti e 3 bronzi, ai Giochi 4 ori, di cui i 3 individuali tutti il mese scorso, 1 argento e 1 bronzo in tre edizioni, avendo dovuto saltare Pyeongchang 2018 per un caso di doping molto controverso. Ha vinto inoltre tre Coppe del Mondo generali e quattro di specialità distance.

