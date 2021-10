Siena, Perinetti: "Girone di ferro ma siamo in crescita"

Ospite della rubrica di TuttoMercatoWeb.com ‘A tu pe tu’, il ds del Siena Giorgio Perinetti ha analizzato l’avvio di stagione della formazione toscana nel Girone B della Lega Pro: “Siamo capitati in un girone di ferro – spiega – dove non ci sono favorite come Padova e Bari negli altri gironi. Patiamo la mancanza di uno storico sia a livello di preparazione atletica che di coesione. Stiamo crescendo, ma ci aspettiamo di crescere ancora di più”.

Il dirigente, poi, parla anche del proprio allenatore, Alberto Gilardino: “Si è trovato catapultato nella nuova realtà e sta prendendo le misure. Mi auguro cresca sempre di più”.

Al momento i bianconeri occupano la quarta posizione in classifica con 13 punti grazie alle 3 vittorie, i 4 pareggi e 1 sola sconfitta. Nel prossimo turno il Siena ospiterà l’Entella decima in classifica.

OMNISPORT | 14-10-2021 14:08