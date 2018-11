Simona Halep resta sola

Restare senza coach all'inizio della prossima stagione: è la scelta di Simona Halep.

La rumena preferisce affrontare da sola alcuni tornei. La numero uno del tennis femminile è stata seguita fino a qualche settimana fa da Darren Cahill, ma il coach australiano ha scelto di prendersi un anno sabbatico per trascorrere più tempo con i suoi figli e quindi la 27enne di Costanza è rimasta da sola.

"Ci ho pensato parecchio ed ho deciso di non avere un allenatore, almeno per ora – ha dichiarato la Halep a un giornale rumeno secondo quanto riportato dal sito della Federtennis -. Voglio giocare alcuni tornei da sola e vedere come va".

Quest'anno la rumena ha conquistato a Parigi il suo primo Slam ed è stata praticamente sempre in vetta al ranking a esclusione delle quattro settimane – tra la fine di gennaio e febbraio – di Caroline Wozniacki seguite al successo della danese agli Australian Open.

SPORTAL.IT | 23-11-2018 13:40