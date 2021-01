Simone Iacoponi difende Liverani

Il ritiro seguito alla sconfitta pre-natalizia contro il Crotone non è bastato al Parma, sconfitto pesantemente in casa dal Torino.

La panchina di Fabio Liverani è ora in pericolo, ma uno dei leader dello spogliatoio crociato, Simone Iacoponi, ha difeso il tecnico romano al termine della gara del ‘Tardini’: “La squadra è sempre stata dalla parte di Liverani e lo sarà sempre. Continueremo, come abbiamo sempre fatto e ancora di più, a lavorare sul campo e fare ciò che il mister ci chiede”.

“Sapevamo che questa era una partita fondamentale – prosegue l’analisi dell’ex Entella – Una gara in cui dovevamo trovare il risultato, ma purtroppo non è stato così. Il passivo è troppo pesante, però non dovevamo concedere ciò che abbiamo concesso. Bisogna farsi un esame di coscienza e ripartire subito perché mercoledì già avremo un’altra partita. I risultati bisogna iniziare a farli e il prima possibile”.

