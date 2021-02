Simone Inzaghi: "Il rigore ha indirizzato la partita"

“Potevamo ottenere di più, abbiamo tenuto il possesso, fatto il doppio dei passaggi. C’è rammarico, ci siamo innervositi troppo. Loro sono stati bravi a difendersi bassi. Non dovevamo prendere subito il goal del 3-1”. Così Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 3-1 contro l’Inter. “I cambi all’intervallo? Non volevo rimanere in 10 in una partita così importante. Lukaku? Lo sapevamo, volevo mettere Acerbi su di lui, ma poi Radu si è infortunato e volevo un mancino a sinistra”. Poi la stoccata: “Ci sta subire un rigore così. L’arbitro è stato deciso a darlo, i ragazzi non l’hanno accettato. Vedendolo 10-12 volte puoi darlo. Non come ha fatto Fabbri, che l’ha dato con una decisione clamorosa. Il rigore ha indirizzato una partita che stavamo dominando”.

OMNISPORT | 14-02-2021 23:36