Simone Inzaghi punta al +7

Siamo soltanto a settembre ma già arriva il derby della Capitale e Simone Inzaghi sa che deve diffidare della Roma.

"E’ una grande squadra, non è in difficoltà, a inizio stagione può succedere di vivere un momento del genere – dice il tecnico della Lazio -. Batterla sarebbe una grandissima cosa, perché ci permetterebbe di dare seguito ai risultati positivi e aumentare la nostra autostima. Quattro punti di distacco alla sesta giornata non vogliono dire nulla".

"Nel derby non ci sono favoriti, spesso i pronostici sono stati ribaltati" chiosa il timoniere piacentino.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 16:15