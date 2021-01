Simone Inzaghi: "Voglio che Caicedo resti"

“La squadra e la mia voce dimostrano che non vogliamo mollare niente, vogliamo restare lì!”. Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, che si presenta afono al termine della partita vinta al Tardini col Parma. Che poi analizza: “Oggi abbiamo approcciato bene il match e meritato una vittoria che ci dà molta autostima nonostante un bel rischio nel primo tempo. Caicedo? Ha sempre avuto un ruolo importantissimo con noi, si fa volere molto bene dai compagni e da tutti quanti. Ora sta finalizzando molto bene, siamo contenti di lui e vogliamo rimanga. Per il resto c’è un d.s. che è bravissimo, io spero solo di giocare presto al completo, visto che oggi avevamo fuori Correa, Fares e Lulic che per noi sono fondamentali”.

OMNISPORT | 10-01-2021 18:46