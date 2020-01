Simone Zaza può tornare bianconero

L’avventura al Torino di Simone Zaza sembra destinata a finire presto.

Colpaccio del mercato estivo 2018, quando il presidente Cairo sborsò oltre 15 milioni al Valencia per assicurarsi l’attaccante ex Sassuolo e Juventus, Zaza non ha sfondato in granata, complice le difficoltà nella coesistenza con Belotti e qualche infortunio.

Così la separazione potrebbe avvenire già a gennaio anche perché le richieste non mancano. Dall’Italia e non solo. In Serie A ci pensano Spal, Fiorentina e lo stesso Sassuolo, ma l’offerta giusta per il Torino potrebbe arrivare dalla Turchia e per la precisione dal Besiktas.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', il club di Istanbul può fare leva sui buoni rapporti con il Toro, da dove i turchi hanno acquistato Adem Ljajic. Il primo assalto del Besiktas è stato però respinto da Cairo che ha detto no a 10 milioni.

Zaza può però tornare a vestire la maglia bianconera, che lo ha già visto brillante protagonista ad Ascoli.



SPORTAL.IT | 04-01-2020 20:09