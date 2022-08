25-08-2022 13:30

Bari, Ascoli, Konyaspor, Reggina. Tutti pazzi per Nwankwo Simy in questa sessione di mercato: l’attaccante nigeriano che ha reso grande il Crotone in Serie A è pronto a lasciare la Salernitana dopo una stagione ampiamente sotto tono, vissuta con il club granata e con il Parma in Serie B.

Simy potrebbe rimanere in Italia, con un’altra società della serie cadetta interessata all’attaccante classe 1992: il Benevento ha infatti bussato alla porta dei “cugini” della Salernitana per chiedere informazioni sul nigeriano e la trattativa si può considerare iniziata. La destinazione è gradita a Simy, che ha già dato il suo benestare per il trasferimento in giallorosso, ma va trovato l’accordo con la Salernitana che comunque ha tutte le intenzioni di cedere la punta il prima possibile. Si parla comunque di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A del club sannita.

