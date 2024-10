Sindaco Corbetta: "Morata forse torna da noi, a me arrivate anche minacce di morte"

Marco Ballarini, primo cittadino del paese che era stato scelto dal bomber, resta convinto di non aver fatto nulla di male. Il precedente di Onana

Si auto-definisce come il “sindaco più seguito d’Italia” e stando ai numeri dei follower sui social è difficile dargli torto ma Marco Ballarini, primo cittadino di Corbetta, pianura lombarda tra Milano e Novara, è diventato ancor più popolare (nel bene e nel male) dopo la vicenda Morata, con lo spoiler su Instagram sulla decisione del bomber di prendere casa a Corbetta con tutte le polemiche che ne sono seguite.

Morata forse cambia idea

Sono stati giorni concitati questi ultimi, tra botta e risposta via social (“grazie per aver violato la mia privacy”, “Byebye”) e via tv con il Tapiro d’oro consegnato all’attaccante spagnolo. Alla ricerca di una location tranquilla, Morata aveva scelto Corbetta salvo poi annunciare una retromarcia quando la notizia è diventata di dominio pubblico. Parlando al Corriere della Sera però il sindaco Ballarini ri-spoilera un possibile dietrofront: “Non lo so, forse rimane. Mi sembra che sta rientrando tutto nei limiti del normale”.

Il sindaco di Corbetta non si pente

Ballarini non è pentito di aver svelato che aveva trovato casa nel suo Comune?: «Visto tutto quello che è successo avrei evitato. Ma sono convinto di non aver fatto nulla di male. Lui se l’è presa più del dovuto, poi tutto è stato gonfiato, ingigantito. Non ho mica indicato l’indirizzo. Morata era qui da tre settimane, molti l’avevano incontrato in giro e venivano da me a chiedere. Così ho risposto a tutti, e in più volevo dargli il benvenuto».

Le minacce dei tifosi e la promessa di Morata

Dopo tutto il can-can di questi giorni al sindaco sono arrivati messaggi anche spiacevoli: “Insulti e minacce di morte…In passato qui ha abitato anche Onana dell’Inter, l’hanno scritto sui giornali e nessuno si è lamentato”. Morata, ricevendo il Tapiro d’oro, ha promesso che gli regalerà una maglia del Milan. Il sindaco però è interista: «La aspetto, anche se non credo che la indosserò. In cambio noi gli daremo uno zainetto con l’hashtag #Corbetta ».