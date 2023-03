Sul Derby: "Cori antisemiti un'infamia ma meriti alla Lazio che si è dissociata"

22-03-2023 08:13

A Radio Romanista è intervenuto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo cittadino romano ha parlato della prossima partita casalinga della Roma contro il Feyenoord in Europa League: “Oltre ai precedenti del 2015 e gli episodi dopo la finale di Tirana, all’indomani della partita arriveranno in città gli ispettori del Bie per la candidatura di Roma all’Expo. Dobbiamo prevenire incidenti di qualsiasi tipo. Ho chiamato il ministro Piantedosi per tutelare Roma, come patrimonio artistico e culturale oltre che per tutelare i cittadini. Seguiremo tutto con grande attenzione, soprattutto le misure che verranno prese. Abbiamo chiesto anche il divieto di trasferta”.

Successivamente Gualtieri si è incentrato sui cori antisemiti nel corso del derby di domenica scorsa: “Sono stati episodi inaccettabili. Un’infamia a cui bisogna reagire con compattezza. Ho apprezzato che la Lazio si sia dissociata”.