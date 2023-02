Singo salva il Torino, la Cremonese sfiora la prima vittoria: 2-2

Un tempo a testa e alla fine il posticipo delle 23ª giornata vede i granata e gli uomini di Ballardini dividersi la posta in palio: la sblocca Sanabria, la chiude Singo, nel mezzo i gol di Tsadjout e Valeri.

20-02-2023 23:17

Spettacolo e gol allo stadio Olimpico di Torino dove i padroni di casa attendono la Cremonese per chiudere il turno numero 23 iniziato venerdì sera con Sassuolo – Napoli.

Il primo tempo è tutto di marca granata, il Torino attacca con insistenza e passa al minuto 41 quando Sanabria torna a segnare in casa a più di un anno di distanza dall’ultima volta, lo fa con freddezza dal dischetto.

Nella ripresa, però, in campo c’è tutta un’altra Cremonese. Ballardini sceglie Felix al posto di Meitè e opta per il 3-4-2-1 spingendo i suoi in avanti. Al 54’ viene premiato visto che su un ribaltamento di fronte Tsadjout trova il primo gol in serie A grazie ad un bel diagonale. Juric cerca forze fresche dalla panchina ma non ottiene l’effetto sperato, la Cremonese ci crede e ribalta il match grazie ad un missile da fuori area di Valeri. Passano 5’ e questa volta il Torino trova per davvero le forze di reagire, lo fa con Singo, subentrato, che sfrutta al meglio una combinazione con Miranchuk.

Negli ultimi minuti sono proprio i padroni di casa a cercare il gol vittoria, ma Carnesecchi si oppone e al triplice fischio è 2-2.