Sinner, aria di crisi col coach Piatti: sarà divorzio?

11-02-2022 21:48

C’è aria di crisi tra Sinner e il coach Piatti. Questo è quello che si trapela nelle ultime ore nel mondo del tennis. Si vocifera quindi di un possibile divorzio tra il giovane campione azzurro e il suo mentore.

Dopo la sconfitta agli Australian Open contro Tsitsipas, il numero 10 del mondo è sparito dai radar: quasi un mese di assenza dai campi e sui social non si è più visto, se non per commentare imprese olimpiche o indossare nuovi outfit.

Sinner si affida a Piatti da quando ha 13 anni e il rapporto è sempre stato idilliaco, ma adesso tutto sembra cambiato. Qualche segnale si era già avvertito in Australia, con l’altoatesino che contro Taro Daniel ha più volte invitato il suo angolo a mantenere la calma, atteggiamento mai visto prima.

Sinner potrebbe così affidarsi a un super coach. Si vocifera Becker, ma c’è dell’altro: il numero 10 del mondo potrebbe tenere ugualmente Piatti al suo fianco. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

