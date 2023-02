Sinner cambia ancora: arriva un nuovo preparatore

Giacomo Naldi, in arrivo dalla Virtus Bologna, si prenderà cura dei muscoli di Jannik già in vista del torneo di Montpellier.

04-02-2023 23:30

Ancora una novità nello staff di Jannik Sinner. Sei mesi dopo l’arrivo del super coach Darren Cahill, che ha affiancato il tecnico Simone Vagnozzi, sostituto dell’allenatore storico Riccardo Piatti, il talento altoatesino ha accolto nella propria squadra un nuovo preparatore atletico, Giacomo Naldi.

La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino. Naldi, nativo di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, ha lasciato proprio nei giorni scorsi la Virtus Bologna, dove ricopriva il ruolo di fisioterapista ed è pronto ad occuparsi dei preziosi muscoli di Sinner.

L’azzurro è deciso a non lasciare niente al caso per prevenire quest’anno il ripetersi dei tanti infortuni subiti lo scorso anno. Jannik e Naldi si erano conosciuti lo scorso ’ottobre, quando Sinner decise di sottoporsi alle cure di Naldi per recuperare dall’infortunio alla caviglia patito nel corso della semifinale dell’ATP di Sofia contro il danese Holger Rune.

Sinner si sta allenando a Montecarlo in vista del rientro sui campi dopo l’eliminazione agli ottavi dell’Australian Open contro Tsitsipas: il rientro alle gare avverrà al torneo di Montpellier, che inizierà lunedì 6 febbraio.