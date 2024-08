Caso Sinner, parla coach Cahill: "Non ha colpe". Donati: "Antidoping sistema di potere"

Il coach australiano ha continuato spiegando: “La verità è emersa e Jannik non ha avuto colpe né ha mostrato negligenza. Spero possa lasciarsi alle spalle questa situazione, continuare a giocare e migliorare. Non farebbe mai nulla di intenzionale. Si è semplicemente trovato in una situazione sfortunata, che lo ha logorato fisicamente e mentalmente. Ha persino avuto una tonsillite che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi. È stato un periodo difficile per tutti noi, ma soprattutto per Jannik, che ha dovuto scendere in campo e competere nonostante tutto. Mi tolgo il cappello davanti a lui, perché è riuscito a ottenere risultati importanti nonostante tutto. Però ci sono stati giorni in cui era evidente che, sia fisicamente che emotivamente, fosse messo a dura prova in campo.”

Con lo US Open alle porte, Cahill ha sottolineato che la bufera non può avere conseguenze negative sul team di Sinner: “Al momento, agli US Open ci siamo solo io e l’allenatore Vagnozzi a supportarlo.” Infine, Cahill ha voluto rassicurare tutti sulla serietà con cui affrontano il tema antidoping: “Tutti leggiamo l’elenco aggiornato delle sostanze proibite e siamo istruiti sulle regole. Speriamo che tutti siano sempre al passo con quello che c’è da sapere sull’antidoping. È una lista lunga e non si può sapere tutto, ma il buon senso ha un ruolo importante. Jannik ha fatto tutto il possibile per proteggersi da situazioni come questa, e non merita ciò che gli è successo.”

Donati: “Sinner? Contaminazione infinitesimale”

Anche l’allenatore di campioni dell’atletica, Sandro Donati, ha espresso il suo parere sulla questione antidoping in un’intervista a La Repubblica. Donati ha riflettuto sull’efficacia del sistema antidoping: “Negli anni ho cercato di comprendere il senso di un sistema antidoping che si concentra sul singolo atleta, ma non affronta le deviazioni delle istituzioni sportive, che hanno contribuito a far proliferare il doping con una negligenza calcolata.” Sulla gestione attuale del sistema antidoping, Donati ha osservato: “Non può essere affidato a un’istituzione sportiva che, in effetti, deve giudicare se stessa.”

Riguardo al caso di Jannik Sinner, Donati ha aggiunto: “Il Clostebol è una sostanza che può contaminare in vari modi. Un laboratorio antidoping mi ha riferito di aver rilevato la positività in un atleta che aveva semplicemente stretto la mano a qualcuno che aveva usato una pomata contenente clostebol. Nel caso di Jannik, si tratta di una contaminazione infinitesimale. Lui è stato scagionato, ma mi chiedo se in altri casi ci sarebbe stata la stessa comprensione.”