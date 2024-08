Sinner, doping: dalle caramelle allo shampoo, dal cinghiale allo sciroppo tutti gli alibi degli atleti positivi

Il mondo dello sport è pieno di casi singolari legati alle sostanze: dal bacio alla cocaina di Gasquet alla pioggia con Epo per maratoneta francese

Jannik Sinner ha scosso lo sport con la notizia della sua doppia positività a Clostebol . L’italiano, numero uno del ranking Atp, è stato assolto quando è stata dimostrata la sua non responsabilità per i due risultati negativi, nei quali è stato ritrovato per ogni grammo una parte della sostanza vietata. Sinner ha affermato che, durante Indian Wells, il suo fisioterapista stava curando un taglio al dito con un farmaco contenente Clostebol e che mentre lo massaggiava si era verificata una contaminazione. L’International Tennis Integrity Agency e un tribunale indipendente, composto da esperti del settore, hanno creduto alla teoria del tennista, al quale è stata risparmiata una sanzione di quattro anni. La sua difesa si unisce a quelle di molte altre legati agli sportivi, con esempi di successo e non.

Gasquet e un bacio con la cocaina

Durante il Miami Masters 1.000 del 2009, Richard Gasquet, ancora attivo a 37 anni, risultò positivo alla cocaina. Il tennista francese, però, è scampato alla sanzione, che sarebbe stata di due anni. A sua difesa ha sostenuto che la sostanza era entrata nel suo corpo dopo aver baciato una donna, Pamela, della quale aveva solo detto di conoscere il suo nome e il fatto che ne faceva abituale utilizzatrice. Secondo le sue spiegazioni, che furono accettate, il tutto sarebbe avvenuto la sera prima dell’analisi, durante una festa in un locale della città americana.

Ancora cocaina… in alcune caramelle

Come nel caso di Gasquet, anche Gilberto Simoni, due volte vincitore del Giro d’Italia, risultò positivo alla cocaina e riuscì a sfuggire alla sanzione. Il suo caso risale al 2002 e, pur avendo avuto successo, lo portò al ritiro nella tappa italiana di quell’anno. In sua difesa, assicurò che la sostanza proveniva da alcune caramelle originarie del Perù che sua zia Jacinta gli aveva regalato per alleviare il mal di gola.

Le medicine del nonno

Un altro caso recente e strettamente correlato al precedente. Nel 2022, durante le Olimpiadi invernali, tenutesi a Pechino, anche Kamila Valieva è risultata positiva alla trimetazidina . La difesa della giovane pattinatrice russa (15 anni), diventata la prima donna capace di eseguire un salto quadruplo ai Giochi, si basava sul fatto che la sostanza era contenuta nei farmaci usati da suo nonno. Nello stesso anno per l’atleta è stata confermata una sanzione di quattro anni.

Sesso orale a moglie incinta

Nel 1996, Daniel Plaza, campione della 20 chilometri di marcia alle Olimpiadi di Barcellona del 1992 , risultò positivo al nandrolone, uno steroide anabolizzante con proprietà simili al testosterone. Lo spagnolo, sospeso per due anni, ha affermato che la sostanza era entrata nel suo corpo dopo aver praticato sesso orale alla moglie incinta. Nove anni dopo, la Corte Suprema si pronunciò a favore del manifestante a causa di un difetto formale.

Nel 1998, il velocista Dennis Mitchell, vincitore di due medaglie d’oro mondiali, risultò positivo al testosterone . A sua discolpa, l’americano sostenne che questo eccesso era dovuto al fatto che beveva molta birra e che praticava intensamente l’amore. La federazione nordamericana lo assolse da ogni colpa. Poi è intervenuta la federazione internazionale per imporre un divieto di due anni.

Un ingrandimento del pene

Uno dei casi più surreali. Nel 2010 LaShawn Merritt, campione olimpico e mondiale dei 400 metri, risultò positivo al DHEA e al pregnenolone , due sostanze che, secondo la sua difesa, facevano parte di un prodotto, ExtenZe, la cui funzione era quella di provocare l’ingrandimento del pene. “Nessuna sanzione che ricevo per la mia azione può eclissare la vergogna e l’umiliazione che provo”, disse. La sua sanzione, inizialmente di 21 mesi, è stata ridotta e ha potuto difendere il suo titolo mondiale a Daegu 2011.

Pioggia con EPO

Dopo essere risultata positiva all’EPO nel 2012, dopo la maratona di Perpignan, Fatima Yvelain, un’atleta francese che partecipò a Sydney 2000, assicurò che la sostanza era arrivata al campione analizzato attraverso la pioggia. “Ha piovuto molto durante tutta la gara. Non so come, ma deve aver portato con sé qualche tipo di sostanza dopante che è entrata nelle mie scarpe da ginnastica e nei pantaloncini . Durante il controllo antidoping, l’acqua ha contaminato il campione di urina prelevato dopo la gara”, ha cercato di giustificare.

Caramelle contaminate

Issamade Asinga, detentore del record mondiale under 20 nei 100 metri (9,89 secondi) e da molti definito il successore di Bolt, è stato sanzionato per doping nel maggio di quest’anno. L’atleta 19enne del Suriname è risultato positivo al GW1516, una sostanza conosciuta anche come Cardarine e inclusa nella lista dei prodotti proibiti dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA) , e sarà bandito dalle piste per quattro anni. Per difendersi, l’atleta ha affermato di aver consumato delle caramelle contaminate. “ Sfortunatamente, nel 2023, PepsiCo mi ha regalato un pacchetto regalo Gatorade che conteneva Gatorade Recovery Gummies. “Un laboratorio accreditato dall’AMA ha identificato che i contenitori del prodotto che mi hanno dato erano contaminati con GW1516”, ha detto.

I casi nel calcio, da Mutu a Borriello

Tanti i sospesi per doping nel calcio. Una spiegazione divertente la diede Mutu quando venne fuori la sua positività per cocaina ai tempi del Chelsea. Spiegò di averla presa “per migliorare le prestazioni sessuali”. La cocaina ha fermato anche Maradona e Claudio Caniggia, mentre per la polvere bianca hanno dovuto smettere di giocare (doppia positività) l’ex juventino Jonathan Bachini ed il portiere di Perugia e Crotone Angelo Pagotto.

Lungo l’elenco dei positivi per altre sostanze. La ‘madre’ di tutte le positività fu, nel settembre del 1990, quella al Lipopill di Angelo Peruzzi ed Andrea Carnevale nella Roma del presidente Viola. Il portiere cercò di spiegare il fatto raccontando il fatto che “il Lipopill ce l’ha dato mia madre per smaltire una cena troppo generosa cucinata da lei dopo la gara con il Benfica”. I giudici non gli credettero e lui e Carnevale vennero squalificati per un anno.

Numerosi i casi di positività al nandrolone, spesso cancellati a colpi di spugna, ovvero sentenze con pene non superiori ai quattro mesi. Christian Bucchi e Salvatore Monaco, del Perugia, spiegarono la loro positività con il fatto che avevano “fatto una abbondante grigliata di carne di cinghiale, che ci ha fatto venire fuori valori sballati di nandrolone”. Per Fernando Couto, portoghese del Parma fu invece “tutta colpa di quello shampoo che conteneva nandrolone. E con la chioma che ho, io devo usarne molto”. Fu colpa dello shampoo anche per il russo Shalimov, ex Foggia, Inter e Napoli, mentre Manuele Blasi disse che “deve essere stato lo schiarente che uso per i capelli”: anche lì c’era del nandrolone. Sospesi per la stessa sostanza, e dopo spiegazioni più o meno fantasiose anche Gillet (Bari), Torrisi (Parma), De Rold (Pescara), Caccia e Sacchetti (Piacenza) e lo juventino Edgar Davids (“avevo la tosse e ho usato uno sciroppo omeopatico che conteneva nandrolone”).

Famoso il caso di Marco Borriello, sospeso tre mesi per positività a prednisone e prednisolone (metaboliti del cortisone) dopo un Milan-Roma. La corte fu clemente perché tenne conto anche della spiegazione fornita dall’allora fidanzata del calciatore, Belen Rodriguez: “dopo un rapporto sessuale non protetto – spiegò la pin-up argentina – Marco s’é preso la mia stessa infezione vaginale e senza pensarci gli ho consigliato di usare la crema al cortisone che il mio medico mi aveva prescritto. In seguito il test antidoping che lui ha fatto, evidenziava proprio presenza di cortisone.