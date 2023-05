Sinner: “devo migliorare ancora molto, soprattutto fisicamente”

Le sconfitte per l’altoatesino sono uno strumento per migliorare

26-05-2023 14:16

In vista del Roland Garros, privo del suo re naturale Rafael Nadal, Jannik Sinner si sta preparando in modo scrupoloso così risolvere quei dettagli che sino a oggi gli hanno impedito di ottenere grandissimi risultati. “Ho ancora molto da migliorare, soprattutto fisicamente – ha dichiarato il tennista altoatesino al sito tedesco Tennis Magazin – Se fossi un po’ più forte, alcune cose sarebbero un po’ più facili per me. Nelle settimane senza tornei faccio molto allenamento fisico, lavoro molto sul mio servizio, so di avere potenziale, così come a rete. Onestamente, devo migliorare in tutte le aree, vedremo dove sarò tra due anni”. Un Sinner che resta comunque sicuro delle proprie doti. “So che posso vincere tornei – conclude – l’ho già dimostrato, ma se vuoi vincere i grandi tornei hai bisogno di molte partite ed esperienze. Sconfitte come quella con Djokovic a Wimbledon sicuramente finiranno per essere molto utili”.