Sinner, il video di Darren Cahill fa commuovere tutti: “Che ragazzo eccezionale” poi l’omaggio a Vagnozzi

Il coach australiano di Jannik Sinner pubblica un video tributo che ripercorre la carriera dell’azzurro e in particolare modo l’ultimo anno e rende omaggio anche a “Vagno”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un video tributo e una “lacrimucccia” per i tanti tifosi di Jannik Sinner che ancora fanno fatica a credere all’annata appena vissuta. Stavolta è Darren Cahill che riesce nell’intento di far commuovere tutti condividendo un video tributo del numero 1 del mondo: i suoi inizi, le delusioni, il duro lavoro in palestra fino alle straordinarie vittorie in questa stagione.

Sinner: il video condiviso da Cahill

E’ il momento di celebrare un anno incredibile e poi di dedicarsi anche a un po’ di meritato riposo. Ma prima di andare in vacanza Darren Cahill decide di rendere omaggio al suo “allievo”: Jannik Sinner. Il coach australiano entrato a far parte dello staff del tennista altoatesino poco più di un anno fa ha infatti condiviso sulla sua pagina social un video del numero 1 al mondo: gli inizi nel mondo del tennis, le prime partite vinte nel circuito ATP, le delusioni che pure non sono mancate fino ad arrivare alle grandi soddisfazioni dell’ultima stagione. Nei 4 minuti di video non mancano alcuni dei punti più spettacolari dell’azzurro e alcuni momenti chiave del 2024, così come le immagini del suo vecchio allenatore Piatti e anche un Jannik in versione sciatore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La squadra dietro al numero 1

Il team di Jannik Sinner ha subito dei cambiamenti nel corso della stagione dovuti al caso doping che ancora preoccupa lo staff del numero 1. Ma le certezze sono rimaste e rispondono al nome di Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Il tennista italiano ha sempre parlato dell’importanza della sua squadra e di tutte le persone che gli sono intorno ed è stato evidente come dopo il cambio di allenatore, Sinner abbia letteralmente cambiato marcia. Cahill viene considerato come uno dei migliori allenatori nel mondo del tennis e oltre al video lascia un messaggio che fa capire l’unità dell’intera squadra: “Che viaggio e che annata. Ben fatto Jannik, un ragazzo eccezionale. C’è bisogno di tutta la squadra ma una menzione speciale va a Simone Vagnozzi. Bravo Vagno. Grazie”.

L’ultima fatica dell’anno

L’ultimo impegno da “solista” è arrivato con la vittoria delle ATP Finals per Jannik Sinner che però non ha ancora concluso le sue fatiche. Giovedì si torna in campo per la Coppa Davis e per la sfida dei quarti di finale tra Italia e Argentina. Ancora una volta l’azzurro è chiamato a fare da trascinatore a una squadra che sogna di ripetere il traguardo conquistato nel 2023. Le fatiche non sono ancora concluse e Jannik potrebbe ancora regalare delle emozioni a Cahill come a tutti i suoi tifosi.