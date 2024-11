Sinner, Roddick impressionato da Jannik: lo paragona a Beckham e Taylor Swift e torna ad attaccare la Wada

Roddick è sempre più impressionato dal dominio di Sinner e dalla sua popolarità che tanto fa bene al tennis, ma che rischia di essere messa a repentaglio dalla Wada, che torna nel mirino di Andy

Nell’ultima puntata del podcast Served with Andy Roddick, l’ex n°1 statunitense ha parlato delle ATP Finals da poco concluse con il trionfo di Jannik Sinner. Un trionfo netto senza perdere nemmeno un set che ha impressionato il vincitore dello US Open 2003, che ha poi spiegato come secondo lui l’altoatesino sia una manna dal cielo per il tennis a livello mediatico, tanto da paragonarlo a due icone pop come David Beckham e Taylor Swift.

Roddick ha anche scagionato Sinner dall’uscita sui soldi del Six Kings Slam che aveva fatto storcere il naso a molti, per poi tornare ad attaccare la scelta della Wada di andare in appello per il caso clostebol riguardante Jannik, spiegando come questa storia faccia solo male al tennis.

Roddick: “Sinner sul cemento è assurdo”

Le Nitto ATP Finals ci hanno confermato ancora una volta come Jannik Sinner sia stato l’assoluto dominatore del 2024, soprattutto sul cemento, dove ha conquistato la bellezza di 50 vittorie a fronte di sole tre sconfitte. Un dominio che ha lasciato di stucco Andy Roddick, il quale sembra quasi incredulo di fronte allo strapotere del n°1 del mondo:

“Sinner sembrava uno scherzo, nella maniera più positiva del termine. Ha vinto tutti i set concedendo al massimo 3/4 game agli avversari, sono risultati che vedi fare a un Junior a 16 anni quando gioca in casa ed è più grande d’età e superiore ai suoi avversari, ma lui lo ha fatto contro i migliori al mondo. Quello che Sinner ha fatto sul cemento quest’anno è assurdo. Ha perso il minor numero di game per vincere il torneo battendo il record di Roger Federer”.

A impressionare Roddick è anche la capacità costante di migliorarsi di Sinner, aspetto che non fa altro che alimentare la curiosità su cosa possa riuscire a fare: “Ora siamo tutti curiosi, la sua incredibile capacità di creare velocità mentendo comunque un buon margine sulla linea di fondo è assurda, la sua abilità di uscire dalle situazioni complicate è assurda, ha registrato il proprio record di ace in un match da due set nella finale delle ATP Finals. Serve sempre meglio, si migliora costantemente, colpisce in slice, va a segno col dropshot”.

Roddick: “Quella di Fritz è una situazione strana”

Roddick ha anche parlato del suo connazionale Taylor Fritz, autore di un’ottima annata e soprattutto di un incredibile finale di stagione con tanto di finale allo US Open e alle ATP Finals, dove è sempre stato sconfitto da Sinner: “Non capita spesso che un giocatore che chiude l’anno da n°4 al mondo e che ha fatto una finale slam esca da un match perso 6-4 6-4 dicendo: 1) Non so cos’altro posso fare; 2) Ho giocato molto bene; 3) Non ho mai avuto una chance di vincere. È una situazione strana per Taylor, che sa di essere diventato la miglior versione possibile di sé stesso, ma allo stesso tempo di non avere nessuna possibilità contro Sinner, perché Jannik è semplicemente dominante”.

Roddick sull’affermazione di Sinner riguardo i soldi del Six Kings Slam

Parlando degli incredibili guadagni di Sinner, Roddick è anche tornato sul Six Kings Slam e sull’affermazione di Jannik riguardo i montepremi: “A proposito del Six King Slam Jannik ha detto che non gioca a tennis per i soldi e molti lo hanno criticato. Sicuramente è andato in Arabia Saudita per il montepremi, ma dubito che durante gli altri tornei pensi a quanto possa guadagnare in caso di vittoria, penso non sappia nemmeno quanto possa guadagnare da una semifinale in un Masters 1000”.

Roddick: “Sinner come Beckham e Taylor Swift”. Poi attacca la Wada

A impressionare Roddick è anche la celebrità di Sinner, che soprattutto in Italia sembra non avere alcun rivale, aspetto a suo parere molto positivo per il tennis, ma che potrebbe venire meno in caso di squalifica da parte della Wada: “In Italia a livello di celebrità Sinner è come David Beckham, è riuscito a portare più spettatori davanti alla televisione del calcio, è come Taylor Swift. Tutto ciò è molto positivo per il tennis, a meno che venga sospeso per due anni dalla Wada. Speriamo di avere il responso nel prossimo mese, sarebbe bello sapere se il tennista più forte al mondo può giocare sulla sua superficie preferita in Australia. Io ribadisco che non riesco a credere che Jannik abbia messo a rischio la sua carriera per una sostanza che non gli porta alcun giovamento. L’unica cosa certa è che questa storia rappresenta un peccato enorme per il tennis”.