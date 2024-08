Sinner-Kalinskaya, è già finita? La tennista russa ha smesso di seguire Jannik sui social

Spunta un clamoroso dettaglio, che si aggiunge al "rumoroso silenzio" sulla faccenda relativa alla positività al doping: Anna non è più follower di Jannik su Instagram.

Potrebbe essere già finita la storia d’amore tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Non c’è conferma ufficiale e probabilmente mai arriverà, considerando la naturale riservatezza e il costante desiderio di tranquillità dell’altoatesino sulle faccende che riguardano la sua sfera privata. Ma un indizio, piuttosto “schiacciante”, c’è. Eccome. In un’epoca in cui i social significano spesso e volentieri “tutto”, non essere seguiti dalla propria compagna è praticamente impossibile. O meglio: impensabile. E i fatti dicono che, sì: Anna Kalinskaya ha smesso di seguire Jannik Sinner su Instagram. Non è più una sua follower.

Jannik e Anna, a luglio la vacanza in Sardegna

Poco più di un mese fa, Jannik e Anna trascorrevano insieme giorni spensierati a Porto Cervo, in Sardegna. Gli scatti rubati dalle testate specializzate in gossip, pettegolezzi e scandaletti hanno fatto il giro del web. Ma oggi sembrano già ricordi sbiaditi, al pari delle immagini di Anna e di Jannik “beccati” in tribuna a seguire e a fare il tifo per l’uno o per altra. Le ultime foto insieme a fine lugli, appunto. Poi più nulla. E sono state immagini che hanno fatto discutere, quelle della romantica fuga d’amore in Sardegna. Qualcuno, addirittura, aveva imputato alla frequentazione troppo intensa di Anna (ma si può?) persino qualche “incidente di percorso” di Jannik: la tonsillite prima, la rinuncia forzata alle Olimpiadi poi.

I guai di Sinner e il silenzio di Kalinskaya

Di certo c’è che, nei giorni terribili dello scandalo Clostebol e della decisione dell’Itia, l’agenzia antidoping del tennis, di scagionare Sinner per la positività riscontrata durante il “Sunshine Double” tra Indian Wells e Miami, non una parola a sostegno del rosso di San Candido è arrivata da quella che dovrebbe essere (o forse: avrebbe dovuto essere) la sua dolce metà. In un mondo del tennis che s’è spaccato in due sulla questione, dividendosi tra innocentisti e forcaioli, Jannik ha incassato la solidarietà di molti: gelo assoluto, invece, dalla russa che aveva rubato il suo cuore in primavera. Un silenzio e un gelo seguiti dal like tolto al profilo Instagram. Insomma, di materiale per ipotizzare “cattive nuove” dal punto di vista sentimentale ce ne sarebbe.

Per Jannik “sono stati mesi difficili”: c’entra Anna?

Sinner e Kalinskaya sono usciti allo scoperto lo scorso 27 maggio, annunciando la loro liaison e invocando il rispetto della necessaria riservatezza. Neppure tre mesi dopo, quell’idillio potrebbe essere finito. Il condizionale è d’obbligo, pronto a essere smentito: lo si spera di tutto cuore. Ma per il momento parlano i dettagli. Le sensazioni che la ragione sembra guidare. E anche quel “sono stati mesi difficili” pronunciato a denti stretti da Sinner qualche giorno fa potrebbe assumere significati nuovi, più ampi del semplice riferimento allo stress da inchiesta doping o alle critiche per la rinuncia alle Olimpiadi. Anna e Jannik non sembrano più così uniti. Tre mesi fa si giuravano eterno amore, ma le stagioni del cuore – si sa – a volte possono far in fretta a cambiare.