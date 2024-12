Sinner-Kalinskaya, il fratello di Anna pubblica gli scatti a Dubai: Jannik con cognato e nipoti, ma lei dov'è?

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La telenovela continua e il mistero s’infittisce. Con nuovi, clamorosi colpi di scena, come nelle migliori soap. I protagonisti non sono Can Yaman, Wanda Nara o altri personaggi legati ormai a stucchevoli tormentoni amorosi, bensì due campioni dello sport che amerebbero far scrivere di sé soltanto per le cronache sportive e per i successi ottenuti sul campo. Sì, stiamo parlando proprio di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. Stanno ancora insieme? Oppure no? Loro non ne parlano, i parenti invece sì. Perché è stato il fratello di Annina, Nikolay, a lanciare nuovi indizi sullo stato della controversa liaison.

Sinner a Dubai con la famiglia di Anna Kalinskaya

Il fratello della tennista russa – o, se si preferisce, il cognato di Jannik – ha pubblicato su Instagram alcuni scatti da Dubai, dove il numero 1 al mondo si sta preparando in vista della prossima stagione. E non sono scatti da poco, visto che testimoniano del legame sempre più profondo tra il rosso di San Candido e la famiglia di lei. Nelle immagini postate, infatti, si vedono anche i nipotini di Annina. Mentre in alcune stories Jannik è ritratto a tavola con altri componenti della famiglia Kalinskiy.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il feeling tra Jannik, Nikolay Kalinskiy e i nipotini

Dettagli che parlano più di ogni trattato sull’argomento. Se Sinner frequenta la famiglia di Anna, allora sono davvero tornati insieme. Difficile pensare, infatti, a una frequentazione slegata da una relazione sentimentale in corso tra Jannik e la tennista moscovita. A proposito: nel postare le sue immagini su Instagram, Nikolay Kalinskiy ha scelto due numeri indicativi: 1, quello di Sinner nella classifica ATP, e 78, il numero utilizzato dallo stesso Kalinskiy nel Nizhny Novgorod, la squadra del campionato russo di cui è centrocampista.

Piccolo particolare: ci sono tutti, ma Annina è a Miami

Tutto molto bello, dunque. Grande feeling e larghi sorrisi con tutti i componenti della famiglia. Tutti tranne la diretta interessata. La domanda, infatti, nasce spontanea: ma Annina dov’è? L’unica che manca, in tutti gli scatti e i quadretti di famiglia è proprio lei. In principio avrebbe dovuto raggiungere Sinner negli Emirati, per lavorare insieme in vista della nuova stagione. Poi ha scelto di rimanere a Miami. Continua a non seguire Jannik sui social, lui invece la riempie di like. E frequenta la sua famiglia. Alla prossima puntata.