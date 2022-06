Sinner, la svolta: Cahill entra nel team

17-06-2022 23:25

Jannik Sinner si sposa professionalmente con Darren Cahill, ex tennista australiano e adesso allenatore. L’altoatesino allarga il suo staff e adesso è pronto per un ulteriore salto di qualità.

Sinner adesso potrà contare su un supercoach, senza dimenticare ovviamente Vagnozzi, di cui il 20enne ha dichiarato qualche tempo fa dopo l’annuncio: “Chiaro, è un grande cambiamento. Ho passato degli anni splendidi con Piatti e la mia squadra. Ora sono qui con Vagnozzi, che è un buon coach. Mi piace come entra in sintonia, tentando di aggiungere cose nuove al mio stile di gioco. Con Marco Cecchinato e Stefano Travaglia ha ottenuto buoni risultati. È uno che si focalizza molto sul campo, e questo è per me molto importante. Non credo che diminuirà la mole di lavoro, perché io ho sempre lavorato tanto. Anzi, può essere che aumenti e sono molto carico all’idea di continuare con lui“.

Adesso Darren Cahill non potrà fare altro che migliorare il gioco di Sinner. L’ex giocatore australiano top 30, come riporta La Gazzeta dello Sport, è uno stimatissimo ed esperto tecnico, basti pensare che con lui il connazionale Lleyton Hewitt è salito al numero 1 del mondo, e anche Andre Agassi, a fine carriera, è tornato grazie a lui in vetta alla classifica mondiale. Senza dimenticare Simona Halep, che con lui ha conquistato Roland Garros e Wimbledon.

Adesso Sinner punta a diventare un numero uno al mondo, ma ovviamente ci vorrà tempo e tanto lavoro. Le basi per costruire però un grande futuro ci sono, ora più che mai.