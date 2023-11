Sinner non ce la fa, Djokovic re a Torino

Si ferma a un passo dal sogno la corsa di Jannik Sinner nelle Atp finals

20-11-2023 12:26

In finale Djokovic lo ha sconfitto in due set (6-3, 6-3), dopo una partita a senso unico. Per il serbo e’ il 7 successo alle Finals, diventa il tennista piu’ vincente nel torneo dei “Maestri”.

L’altoatesino, apparso stanco, e’ uscito tra gli applausi e a sua volta ha omaggiato l’avversario: “Sei un’ispirazione per tutti ma soprattutto per noi giocatori”, ha detto l’azzurro.