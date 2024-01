Sinner: "Non era il caso di festeggiare a Sesto dopo una tragedia, meglio stare qui"

Il tennista spiega i motivi che lo hanno spinto a non tornare, per il momento, a casa

31-01-2024 22:53

Jannik Sinner in conferenza stampa alla FITP spiega i motivi che lo hanno spinto a non festeggiare nel suo paese natale. “In questi giorni è successa una tragedia a Sesto in un incidente. Ci sono tre morti anche dei figli molto giovani. Quindi io non sono voluto andare per questa ragione, è un momento difficile, so che adesso il papà sta seguendo il figlio in ospedale, io non volevo andare per questo motivo, non era assolutamente il caso di festeggiare. Meglio farlo qui e non a Sesto”. L’incidente di cui parla Sinner: uno scontro fra un autobus e un auto nel quale ha perso la vita Monika Stauder Tschurtschenthaler di 47 anni e i suoi due figli Matthaeus di 7 e Kassian di 10 anni. In vita è rimasto solo il terzo figlio 13enne.