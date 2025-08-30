“Regole diverse per giocatori diversi”: l’attacco di Shapovalov a Sinner sul caso doping. I tifosi chiedono “vendetta”

Un anno fa il canadese, che oggi sfida Sinner nel terzo turno degli US Open, si lanciò all’attacco sul caso doping: “Non riesco a immaginare come ci si debba sentire”. Alle 19.30 la resa dei conti

Un anno fa Denis Shapovalov prese posizione sul caso doping che ha riguardato Jannik Sinner, un po’ come hanno fatto molti dei suoi colleghi nel corso di quel periodo. Oggi i due tornano a scontrarsi in campo, agli US Open, in una sfida che vale la qualificazione al quarto turno dello slam americano.

Le parole sul caso doping

Il caso “clostebol” che ha riguardato Jannik Sinner e che ha portato anche a una squalifica di tre mesi ha fatto parlare a lungo il mondo del tennis. Il trattamento ricevuto dal numero 1 del mondo è stato affrontato da molti dei suoi colleghi “di pancia” con reazioni che spesso hanno fatto discutere, non sempre motivate da una perfetta conoscenza dei fatti. E a schierarsi tra i “nemici” c’è stato anche Denis Shapovalov che lo scorso agosto, proprio quando emerse per la prima volta la notizia, si lanciò all’attacco senza mezzi termini: “Non riescono a immaginarsi come debbano sentirsi in questo momento i giocatori che sono stati squalificati per una contaminazione. Esistono regole diversi per giocatori diversi”.

Sul taccuino dei cattivi

Quello dichiarazioni non sono piaciute ai fan di Jannik Sinner che sin da quel giorno di agosto di un anno fa hanno cominciato a tenere un “taccuino dei cattivi”, di quei tennisti che hanno attaccato l’altoatesino sul caso spesso anche con commenti poco pertinenti. Shapovalov è stato tra quelli che a caldo ha reagito subito alla notizia, forse lasciandosi un po’ prendere la mano dall’amarezza su un caso comunque molto spinoso. Ma da quel momento non sono arrivate altre “sentenze” sulla vicenda, ma quelle parole restano e ora i tifosi di Jannik chiedono “vendetta” sul campo.

Le dichiarazioni alla vigilia

Shapovalov è stato considerato a lungo uno dei giocatori più promettenti: mancino col rovescio a una mano e capace di giocate spettacolari, è stato uno dei tennisti più seguiti degli ultimi anni. Non sempre però il suo talento è andato di pari passi con la costanza e questo lo ha portato a navigare lontano dai top della classifica. Ma nell’ultimo periodo sembra tornato a esprimersi su ottimi livelli e alla vigilia del match promette battaglia: “Abbiamo giocato una volta e ho vinto, ma da quella partita agli Australian Open sono cambiate tante cose. Queste sono le partite per cui vivo, non vedo l’ora di giocarla. E’ un giocatore con tanti punti di forza, dovrò provare a dettare il gioco e a non lasciarlo fare a lui”.

L’appuntamento per il match tra Sinner e Shapovalov è in programma oggi non prima delle 19.30 sull’Arthur Ashe, il campo centrale di Flushing Meadows, si tratta del secondo incontro che comincerà dopo quello tra la padrona di casa Coco Gauff e la polacca Magdalena Frech.

