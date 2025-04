Sinner rompe il silenzio, la prima intervista dopo la squalifica per doping: Jannik dà appuntamento agli Internazionali

Un’esclusiva Sky per raccontare le prime sensazioni dopo la squalifica per doping, Jannik Sinner rivela le sue sensazioni dopo la lunga assenza e la sua voglia di tennis

Poche parole ma forse quelle che bastano ai suoi tifosi per essere più sereni in vista del ritorno. Sky ha firmato una grande esclusiva con la prima vera intervista di Jannik Sinner dopo la squalifica per doping. L’azzurro ha scelto il profilo basso nel corso di questi mesi ma ora ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare qualcosa di questo suo momento.

Le prime indiscrezioni

L’appuntamento per ritrovare Jannik Sinner sul campo distanza ancora circa un mese, solo un giorno invece per sentire le sue prime parole dopo questo lungo periodo in cui ha dovuto fare i conti con la squalifica per doping legata al caso clostebol. Si è scritto e si è detto molto nel corso di questo periodo con il numero 1 del tennis mondiale che però ha saputo isolarsi da tutto e anzi sembra aver approfittato anche di questa pausa forzata per riuscire ad allentare la tensione. A raccontare delle sue sensazioni sarà Sky con un’intervista che andrà in onda nella giornata di domani, sabato 5 aprile, ma di cui arrivano però le prime anticipazioni.

Le parole di Jannik

Sorridente e sereno, Sinner sembra non aver accusato la squalifica legata al caso clostebol e nei primi estratti della sua intervista Sinner racconta: “Sto molto bene, sono riposato e quindi sono contento. Ho fatto tante cose diverse, ovviamente se potessi scegliere scegliere di giocare a tennis. Ma da un altro punto d vista posso dire che sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento. Ogni giorno si sta avvicinando la data del rientro, ogni giorno mi sento meglio fisicamente e mentalmente anche se ancora manca un bel po’. Quindi ragazzi ci vediamo a Roma, speriamo di prepararci bene”.

La lunga attesa sta per finire

Una lunga attesa, quasi un’agonia ma non tanto per Jannik quanto per i suoi tifosi che hanno avuto anche dei momenti di timore. La squalifica vissuta, da tanti e forse anche dallo stesso Sinner, come un’ingiustizia ha pesato ma ora le immagini del numero 1 al mondo sorridente e sereno rappresentano qualcosa a cui aggrapparsi in vista del ritorno che dovrebbe avvenire gli Internazionali di Roma. In tanti hanno temuto che i tre mesi di squalifica potessero rappresentare un peso dal punto di vista mentale per l’altoatesino che invece ha affrontato questa pausa come un’opportunità sia per lavorare sul suo gioco che per distrarsi con i suoi amici tra kart e giri in bicicletta. Ma ora tutti vogliono rivederlo in campo.