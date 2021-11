Sinner: "Sono molto deluso, ma non dimentico quanto fatto quest'anno"

03-11-2021 21:07

Jannik Sinner ha parlato dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz al secondo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy: “Spero di poterci giocare ancora tante volte contro. Siamo dei tennisti diversi, ma abbiano in comune la voglia di migliorarci sempre molto in allenamento. Siamo entrambi attenti a questo. Oggi non è stata la mia miglior giornata”.

“Sapevo già da quel primo match che Carlos è uno di quei giocatori speciali. Il fatto che non si parli della sua età è davvero impressionante, perché ha un livello di gioco molto completo”.

Sinner guarda già oltre: “In questo momento sono deluso e se ci fosse un pulsante da pigiare vorrei eliminare il ricordo di questa sconfitta. Tuttavia, non posso dimenticare quanto ho fatto nel corso di questa stagione. L’unica cosa da fare ora è da domani riprendere ad allenarsi“.

