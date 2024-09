Sinner sui social segue solo 10 calciatori: che sorprese tra le sue scelte

La passione per il Milan mai celata. Su Instagram l'azzurro segue solo 99 profili, tra cui 10 giocatori: se 5 sono rossoneri, gli altri sono inattesi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Jannik Sinner e il calcio. La sua passione per il Milan è risaputa e mai celata, ma quali sono i giocatori che il fresco vincitore degli Us Open segue su Instagram? L’altoatesino vanta quasi tre milioni di follower, mentre segue soltanto 99 profili, tra cui dieci calciatori.

Vince il Milan: ecco i rossoneri seguiti da Sinner

La premessa è doverosa: Sinner è poco presente sui social. E in più di un’occasione ha ribadito che non gli piacciono perché “non rappresentano la realtà”. Ma non poteva certo esimersi dal postare uno scatto del trionfo a New York: Australian Open e Us Open in una singola stagione, impresa da fenomeni. Andando a spulciare il suo profilo Instagram, tra i dieci calciatori seguiti cinque sono del Milan, la sua squadra del cuore. Non poteva mancare Rafa Leao, mentre gli altri sono capitan Calabria, Loftus-Cheek, Florenzi e Bennacer, quest’ultimo reduce dall’infortunio rimediato con la nazionale algerina che lo terrà fermo ai box per almeno due-tre mesi. Sorprende, invece, l’assenza dell’idolo Zlatan Ibrahimovic, che l’altoatesino ha sempre stimato in quanto “capace di andare oltre lo sport”. I due hanno avuto modo di incontrarsi durante una visita del tennista a Milanello.

Le scelte di Sinner: i nomi che non t’aspetti

C’è un calciatore della Juventus finito nella sezione ‘seguiti’ del profilo di Sinner: si tratta del centravanti serbo Dusan Vlahovic. Chissà, col tempo magari ci sarà spazio per aggiungere anche Morata. Poi due italiani all’estero: il portierone della Nazionale Gigio Donnarumma, in forza al Paris Saint-Germain, e Marco Verratti, che la scorsa stagione ha lasciato la capitale francese per trasferirsi all’Al-Arabi, club del Qatar. Sorprendono gli altri nomi. No, né Messi né Cristiano Ronaldo. Il numero uno del ranking Atp segue Jack Grealish, esterno offensivo del Manchester City, e Ousmane Dembelé, talento incostante compagno di squadra di Donnarumma ai piedi della Torre Eiffel.

Sinner e l’amicizia che lo lega a Donnarumma

Con Gigio vanta un rapporto speciale, un’amicizia lunga e sincera che si è consolidata nel corso degli anni. Jannik lo ha raccontato lo scorso marzo in occasione del suo ‘blitz’ durante il ritiro della nazionale di Spalletti in Florida per la tournée americana. “Siamo buoni amici e a volte giochiamo insieme a Call of Duty (un videogioco, ndr) – aveva raccontato -. Ora abbiamo meno tempo, ma siamo sempre in contatto: è un ragazzo davvero gentile”.