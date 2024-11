Sinner, umano per una volta: si rilassa col golf, papà Hanspeter lo prende in giro e il video di Cahill diventa virale

Altro che robot, il numero 1 al mondo del tennis come prevedibile ha anche dei difetti: lo swing non è ancora perfetto, manca completamente la pallina e sui social il video diventa virale

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Coppa Davis arriva in Italia e la stagione del tennis si chiude ufficialmente. Il rompete le righe è arrivato ma le vacanze non saranno poi così lunghe per Jannik Sinner così come per i suoi compagni di squadra. Un paio di settimane per ricaricare le batteria, magari con la famiglia prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione.

Il video di Cahill

Le vacanze stanno per cominciare e per celebrare il momento dopo un anno lungo e pieno di impegni, Darren Cahill decide di pubblicare un video che riporta Jannik Sinner tra gli “umani”. L’allenatore del campione altoatesino ha infatti pubblicato un video che mostra Jannik giocare a golf accompagnato dalla didascalia “Swinging into vacation like Jannik Sinner”, un gioco di parole visto che lo swing è il momento del golf e l’entusiasmo del video è contagioso. Jannik prova a colpire la palla ma la manca quasi completamente e papà Hanspeter se la ride. Si tratta, dato l’abbigliamento, di un video probabilmente girato in un periodo di vacanze estive visto che sia Jannik che il papà sono in tenuta decisamente estiva.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La passione di Sinner per il golf

E’ stato proprio Jannik Sinner qualche tempo fa a rivelare di aver scoperto la passione per il golf che probabilmente gli è stata trasmessa dal papà ed è stata alimentata dallo stesso Cahill, che oltre ai consigli sul suo gioco in campo gli avrebbe dato qualche indicazioni anche per migliorare, appunto, il suo swing. “Il golf mi piace ma sono veramente scarso – aveva ammesso in un’intervista il numero 1 del mondo – ma mi permette di staccare e di immergermi nella natura. Mi dimentico il cellulare e mi rilasso. Poi credo sia giusto fare qualcosa che sia diverso dal tennis”.

Il giro fa impazzire i social

La versione “golfista” di Jannik Sinner diventa subito un contenuto virale sui social media. I tanti tifosi del tennista azzurro sono sempre alla ricerca dell’ultima chicca su di lui, cercando di capire anche quello che avviene nella sua vita lontano dal campo da tennis. Sinner che in campo a volte sembra un cyborg per la sua capacità di controllare con “apparente” freddezza tutti i momenti della partita, fuori sa essere molto diverso. Il video conferma la sua grande voglia di famiglia che Jannik ha espresso anche dopo la vittoria della Coppa Davis. E per i tifosi è l’occasione di vederlo nel suo aspetto più “umano” e a quanto pare il golf non è esattamente il suo talento. Al punto che il sentimento tra i tifosi è unanime: “Menomale che ha deciso di giocare a tennis invece che a golf”.