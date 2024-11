Coppa Davis, Sinner senza limiti per Bertolucci: "Può migliorarsi ancora". E fissa gli Internazionali di Roma come obiettivo

L'analisi di Paolo Bertolucci sulla Gazzetta proietta Sinner verso un futuro radioso: "Nel 2025 potrà migliorarsi ancora. Roma è forse il torneo al quale terrà di più, dopo gli slam"

Le celebrazioni dureranno settimane, tante quante dividono gli appassionati dal ritorno del tennis giocato (a fine dicembre a Brisbane, primo appuntamento in vista degli Australian Open di gennaio). Ma la stagione 2024 di Jannik Sinner merita un elogio a prescindere e Paolo Bertolucci, uno dei “moschettieri” di Santiago del Cile, è il primo a riconoscerne merito e grandezza. Perché un’annata così era difficile da pronosticare: praticamente ogni obiettivo è stato raggiunto, e soltanto qualche acciacco fisico (fisiologico) ha impedito a Jannik di fare ancora meglio.

La risposta più attesa: “Jannik ama la maglia azzurra”

Bertolucci, nell’analisi che ha affidato alla Gazzetta dello Sport, ha sottolineato come in molti non erano (e forse non sono del tutto) ancora convinti delle reali potenzialità di Sinner. “Quelle poche volte che non ha raggiunto il traguardo finale in un torneo, puntuali si riaffacciavano coloro che non erano convinti del fatto che potesse competere con i più forti al mondo. Invece Jannik s’è divertito a smentire categoricamente le cassandre, partendo dall’Australia a gennaio e finendo poi in bellezza a Malaga”.

Dove il fatto di aver vinto indossando la maglia azzurra ha suscitato ulteriore clamore. “Molti sostenevano la tesi che Sinner non fosse attaccato alla nazionale, e direi che sono stati accontentati, perché la tesi è stata prontamente smentita dai fatti. Lui adora giocare con la maglia azzurra e l’ha dimostrato tanto a parole, quanto sul campo”.

Obiettivi 2025: Roma avrà un posto “speciale”

Una stagione tanto debordante testimonia quanto l’Italia del tennis sia fortunata a vivere un’epoca così florida di successi e di giocatori in grado di competere al massimo livello. Sinner però, a detta di Bertolucci, ha ancora margini per migliorare. “Intanto quest’anno è stato frenato da qualche problema fisico durante la stagione sul rosso, cosa che gli ha impedito di partecipare agli Internazionali d’Italia e poi in estate al torneo olimpico. Ma con Roma è stato solo un arrivederci, e penso che uno dei grandi obiettivi del 2025 sarà appunto quello di vincere al Foro Italico.

Gli slam chiaramente avranno un posto speciale nella programmazione, così come i vari tornei del Masters 1000, e non dimentico la Davis che il prossimo anno cambierà formula, tornando un po’ all’antica (match su tre giorni con 4 singolari e un doppio) pur “salvando” la formula della final eight, buona per lo spettacolo ma sicuramente troppo imprevedibile e pericolosa per le nazionali più forti. Sulla carta, per l’Italia il ritorno al passato dovrebbe rivelarsi più favorevole, sebbene siano due anni che dettiamo legge”.

Futuro radioso: “Siede comodo alla numero 1…”

Come si può pensare però di migliorare ancora? “A livello tecnico, Sinner presenta oggi una varietà di colpi e di soluzioni che in un ragazzo di 23 anni si sono viste raramente. Questa annata 2024 non è nata per caso, ma poggia le proprie fondamenta su basi solidissime, e i continui progressi e successi lo stanno a dimostrare.

Sicuramente il futuro è dalla parte di Jannik, che ha tutto per entrare nell’olimpo del tennis mondiale dei più grandi giocatori di sempre. Lui ha una grande forza mentale e sulla poltrona di numero 1 del mondo siede comodo, quindi la cosa aiuta a pensare in grande. È un giocatore che riesce a giocare bene su tutte le superfici e che ha saputo anche gestirsi bene nell’arco di tutti gli 11 mesi di attività. Queste sono cose che fanno la differenza e il campo gli da giustamente ragione. Godiamocelo e guardiamo avanti con fiducia e grande ottimismo”.