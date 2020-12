Sinner: "Voglio diventare il migliore"

Jannik Sinner, premiato ai Gazzetta Sports Award 2020, ha parlato delle sue ambizioni: “E’ verissimo, voglio diventare numero 1 del mondo. Il 2021? L’obiettivo è fare tante partite, iniziare subito bene in Australia. Ma la stagione è molto lunga, ci saranno tanti alti e bassi”.

Il giovane tennista non vede l’ora di confrontarsi con i più grandi: “Chi vorrei incontrare? Giocare contro Federer e gente più forte di me è un buon test, come con Nadal al Roland Garros. Sto cercando queste partite, ma per giocare contro di loro devi battere altri giocatori. Ogni partita ormai è difficile”.

OMNISPORT | 15-12-2020 08:22