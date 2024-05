Serie A: lotta salvezza infuocata, il borsino, il calendario, le combinazioni, gli scontri diretti e chi rischia di più

A 90' dalla fine del campionato la lotta salvezza è accesa più che mai: una tra Frosinone, Udinese ed Empoli farà compagnia a Sassuolo e Salernitana

A 90 minuti dalla fine del campionato la lotta salvezza è accesa più che mai. Manca il nome dell’ultima squadra che farà compagnia a Salernitana e Sassuolo in Serie B con Frosinone, Udinese ed Empoli racchiuse in due punti.

Serie A, lotta la salvezza: la classifica a una giornata dalla fine

Con 33 punti ad oggi sarebbe retrocesso l’Empoli, terzultimo, dopo la beffa (e le polemiche per il gol annullato a Maleh) subita dello scontro diretto con l’Udinese al Bluenergy Stadium, terminato 1-1 per via del rigore trasformato da Samardzic addirittura al minuto 104. Grazie a questo pareggio acciuffato per il rotto della cuffia i friuliani allenati da Fabio Cannavaro hanno mantenuto un punto di vantaggio sui toscani, mentre il Frosinone ha fatto un balzo in avanti notevole col blitz sul campo del Monza griffato Cheddira. La squadra di Di Francesco, infatti, è salita a quota 35 punti. Sassuolo e Salernitana sono già aritmeticamente retrocesse in B.

Il punto sull’ultima giornata: c’è anche uno scontro diretto

Il calendario vedrà l’Empoli ospitare la Roma di De Rossi al Castellani. La buona notizia per Nicola è che i giallorossi, ormai certi del sesto posto, non hanno più nulla da chiedere al campionato, per cui Niang e compagni hanno l’obbligo di approfittarne per conquistare l’intera posta in palio. Al contrario, sarà tutta da seguire la sfida tra Frosinone e Udinese. Alta tensione allo Stirpe per una gara cruciale che può segnare il destino di una delle due formazioni. I ciociari hanno perso una sola volta negli ultimi cinque turni, i bianconeri sono imbattuti da quattro giornate.

Corsa salvezza: tutte le ipotesi fino allo spareggio

Essendo la squadra meglio piazzata in campionato, al Frosinone basta un pareggio per salvarsi. Ma potrebbe raggiungere l’obiettivo anche in caso di sconfitta, se l’Empoli non dovesse mandare al tappeto la Roma. Udinese salva in caso di blitz allo Stirpe o di pareggio e mancata vittoria dell’Empoli. Se l’undici di Cannavaro dovesse perdere, allora dovrebbe solo sperare nella contemporanea sconfitta dei toscani. Per non retrocedere in Serie B l’Empoli deve solo vincere: in tal caso la salvezza sarebbe certa. In caso di pareggio, dovrebbe sperare nel ko dei friulani per giocarsi la permanenza in Serie A allo spareggio.

LA CLASSIFICA

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29 (retrocesso)

Salernitana 16 (retrocessa)

IL CALENDARIO DELL’ULTIMA GIORNATA

Frosinone-Udinese

Empoli-Roma

IL FROSINONE SI SALVA SE…

Al Frosinone basterà pareggiare nello scontro diretto casalingo con l’Udinese. Potrebbe salvarsi anche in caso di ko se l’Empoli non dovesse battere la Roma.

L’UDINESE SI SALVA SE…

Per essere certo della salvezza l’Udinese deve battere il Frosinone. In caso di pareggio dovrebbe sperare nella mancata vittoria dell’Empoli con la Roma, in caso di sconfitta solo un ko dei toscani garantirebbe l’aritmetica salvezza.

L’EMPOLI SI SALVA SE…

L’Empoli per salvarsi può fare solo una cosa: deve battere la Roma. I tre punti contro i giallorossi, in virtù dello scontro diretto tra Frosinone e Udinese, sarebbero per altro sicuramente sufficienti a staccare il pass salvezza. In caso di pari dovrebbero sperare nella sconfitta dei bianconeri per andare allo spareggio.