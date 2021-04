Siparietto De Zerbi-Iachini è virale, tifosi viola disperati

Da quando è tornato sulla panchina della Fiorentina, complice le dimissioni a sorpresa di Prandelli, Beppe Iachini non ha ancora vinto una gara. Il trend inizia ad essere davvero preoccupante e ora i vola devono guardarsi le spalle. Il ko col Sassuolo ha certificato la crisi della squadra gigliata e si può capire quindi il nervosismo del tecnico che però ieri è stato particolarmente agitato in panchina. Urla, proteste, nervosismo a fior di pelle tanto da determinare un siparietto con il collega De Zerbi diventato virale.

De Zerbi bacchetta Iachini in campo

In occasione della prima ammonizione della partita, quella di Traorè, intervenuto in ritardo su Biraghi, c’è stato uno scontro tra i due allenatori: De Zerbi e Iachini. De Zerbi non ne poteva più delle proteste del collega Iachini, andate avanti anche dopo la sanzione dell’arbitro che aveva ammonito Traorè. Così il tecnico del Sassuolo si è rivolto all‘allenatore della Fiorentina e ha chiesto ironicamente: “Lo arrestiamo?”. La domanda sarcastica è stata diffusa dai microfoni presenti a bordo campo, diventando anche materia discussa nella telecronaca della partita.

I tifosi della Fiorentina preoccupati: andiamo in B

L’episodio non è sfuggito ai tifosi della Fiorentina che però ora temono davvero di poter retrocedere come si legge nei commenti sui social: “La Fiorentina è diventata una barzelletta. E noi poveri tifosi ci siamo davvero stufati di subire tutte queste umiliazioni. Commisso, se non hai intenzione di costruire finalmente una società e una squadra COME SI DEVE, stattene pure in America. Per sempre” o anche: “A prescindere da come andrà (sarà salvezza), la Fiorentina si candida fortemente al premio di peggior squadra di Serie A. A parte la nota lieta Vlahovic, per il resto è una valle di lacrime, in cui Iachini dimostra la sua inadeguatezza al calcio di oggi” e infine: “Secondo tempo inspiegabile e ingiustificabile! Neanche un accenno di reazione dopo aver subito un gol! Così si retrocede…per salvarsi c’è da lottare, intollerabili giocatori che non corrono o che chissà a cosa pensano!”.

