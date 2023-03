Siviglia: esonerato l'allenatore Sampaoli

La squadra spagnola è solo quattordicesima nella classifica della Liga, con appena 2 punti di margine sulla zona retrocessione

21-03-2023 12:31

L’argentino Jorge Sampaoli non è più l’allenatore del Siviglia: ora la decisione è ufficiale. Il club spagnolo ha deciso di esonerare il tecnico in una stagione davvero molto difficile. Nonostante i quarti di finale raggiunti in Europa League, la squadra in campionato è in una bruttissima posizione: si trova infatti quattordicesima in Liga, con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Fatale è stata l’ultima sconfitta, subita domenica scorsa a Getafe, con il punteggio di 0-2. Il nuovo tecnico dovrà naturalmente riuscire a salvare la squadra, possibilmente proseguendo anche il cammino in Europa.