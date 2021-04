Siviglia, la nuova opportunità del Papu Gomez

Aleandro Gomez, ex capitano e numero 10 dell’Atalanta, ha lasciato Bergamo e la Dea nel mercato di gennaio per accasarsi al Siviglia, in Spagna. Questo addio, come tutti sanno, è stato dovuto a profondi dissapori e liti con il tecnico Gian Piero Gasperini, che avevano reso impossibile la convivenza tra i 2. Tuttavia, il Papu ha lasciato la sua squadra pieno di dolore e tristezza nel cuore, in quanto mai avrebbe pensato ad una fine del genere.

Tornato a parlare della cosa a El Desmarque, Gomez ha raccontato qualcosa della rottura col Gasp, ma ha anche sottolineato come il Siviglia rappresenti un nuovo inizio. Queste le sue parole:

“Certo, sono ovviamente dispiaciuto per l’addio all’Atalanta. Non avrei mai immaginato che questa situazione sarebbe accaduta. Sono cose che la vita ha in serbo per te, situazioni che possono accadere in qualsiasi lavoro o ambiente. Si possono avere discussioni o divergenze, nel mio caso con l’allenatore. Ognuno va per la propria strada ed è come qualsiasi altro lavoro”.

E poi sul Siviglia:

“C’era la possibilità che il club potesse fare uno sforzo per me. Ho avuto grandi offerte dalla MLS, ma non era mia idea andarci adesso. Posso ancora competere ad alto livello in un campionato competitivo come quello spagnolo. Il mio obiettivo era rimanere in Europa in un buon campionato e continuare in Nazionale. Quando mi hanno chiamato dal Siviglia ho detto: “Fai tutto il possibile per chiudere l’operazione”.

OMNISPORT | 02-04-2021 12:29