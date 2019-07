Siviglia-Luis Alberto, gli andalusi non smentiscono

Oltre a Milinkovic-Savic, ormai vicinissimo al Manchester United, la Lazio potrebbe perdere anche Luis Alberto.

Lo spagnolo è corteggiato dal Siviglia e potrebbe trasferirsi già in questa finestra di mercato. Il ds Monchi in conferenza stampa è intervenuto proprio sulle voci legate al giocatore biancoceleste: "Non voglio parlare di giocatori che non sono del Siviglia, rispetto la Lazio. E' soltanto una voce di mercato, preferisco non rispondere. Vedremo come sarà composta questa squadra".

"Non vorrei accendere la miccia con la Lazio, che è stata la mia rivale e per la quale ho molto rispetto" ha concluso l'ex dirigente della Roma.

SPORTAL.IT | 26-07-2019 17:47