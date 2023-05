Siviglia, Mendilibar preoccupato per gli infortuni

Infermeria già affollata. Ora anche Ocampos e Suso non recupererà per la Juventus.

12-05-2023 09:34

Beffato da Gatti in pieno recupero, il Siviglia si lecca le ferite e pensa già alla gara di ritorno, in programma giovedì prossimo sul terreno di casa. Mendilibar è alle prese con tanti infortunati. Contro i bianconeri, all’Allianz Stadium, si è fatto male anche Ocampos.

“Infortunio Ocampos? Dobbiamo farlo riposare tre o quattro giorni, bisogna che si curi e spero davvero che giovedì prossimo possa essere dei nostri”, le parole del tecnico riportate da Marca. Una battuta anche su Suso che, salvo miracoli, sarà out anche per la gara di ritorno: “La questione Suso è più difficile perchè parliamo di un problema muscolare e in una settimana o 10 giorni è difficile che possa guarire”.