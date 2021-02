Siviglia, Papu Gomez racconta il suo primo gol

Alejandro Gomez ha raccontato il suo primo gol con la maglia del Siviglia dopo la partita vinta contro il Getafe per 3-0: “Sono contentissimo, finalmente ho fatto il mio debutto in questo stadio meraviglioso. Sono anche molto contento per il gol e la vittoria. Sono abituato a giocare in questa zona del campo, più o meno è questo il mio ruolo ideale. Quando ho ricevuto la palla, la prima cosa che ho pensato è stata quella di tirare. Ero sicuro che la palla potesse entrare ma la deviazione del difensore è stata netta”.

“Ringrazio i miei compagni che dal primo giorno al Siviglia mmi hanno fatto sentire uno di loro. Il gruppo è fantastico e siamo tutti concentrati per raggiungere i nostri obiettivi. Ho scelto il Siviglia perché questo è un club che ha obiettivi molto importanti. Sono sicuro che sarà un finale di stagione stupendo”, ha spiegato il Papu.

OMNISPORT | 07-02-2021 13:55