Siviglia, ufficiale: Gudelj rinnova fino al 2026

Il mediano centrale difensivo serbo ha prolungato con la società biancorossa per la quale è tesserato dal 2019

24-06-2023 14:47

Nemanja Gudelj rinnova col Siviglia. La società andalusa campione in carica dell’Europa League (a scapito della Roma) ha ufficializzato il prolungamento di contratto del mediano centrale difensivo classe 1991 fin al prossimo 30 giugno 2026.

Pilastro dei biancorossi, Gudelj in carriera ha vestito anche le maglie di NAC Breda, AZ Alkmaar, Ajax, Tianjin Teda, Guangzhou Evergrande e Sporting Lisbon. Nell’ultima parte di stagione, con mister José Luis Mendilibar, ha ricoperto stabilmente il ruolo di centrale difensivo al fianco del giovane francese Loïc Badé, in questi giorni protagonista all’Europeo Under 21.