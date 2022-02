Sixers sul velluto aspettando Harden, vola Boston

12-02-2022 08:48

Aspettando James Harden, i Philadelphia 76ers provano a mettersi alle spalle il periodo-no con tre sconfitte nelle ultime quattro partite piegando piuttosto facilmente i Thunder. Giornata di ordinaria specialità per Joel Embiid, autore di 25 punti, 19 rimbalzi, ai quali si aggiungono i 24 punti di Tyrese Maxey e i 17 con 11 rimbalzi di Tobias Harris.

I Sixers restano quindi in scia delle quattro regine dell’Est, tra le quali Chicago che non ha comunque vita facile contro i T’Wolves: decide come al solito DeMar DeRozan, autore di 35 punti, 16 dei quali nei 12 minuti finali, mentre Nikola Vucevic ne firma 26 con 8 rimbalzi e 7 assist.

Quinta vittoria consecutiva in casa per i Jazz, mentre ad Atlanta non bastano i 16 punti di Danilo Gallinari per evitare il rovescio interno contro gli Spurs. Tripla doppia per Nikola Jokic (23-16-11), ma i Celtics piegano i Nuggets e infilano il settimo successo consecutivo.

I risultati della notte:

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 113-120

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder 100-87

Detroit Pistons-Charlotte Hornets 119-141

Boston Celtics-Denver Nuggets 108-102

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 121-136

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves 134-122

Utah Jazz-Orlando Magic 114-99

OMNISPORT