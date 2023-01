Skeleton, Mondiali: l'Italia sfiora il podio, oro alla Germania

Nel mixed team, Valentina Margaglio e Amedo Bagnis finiscono quarti, ad appena 19 centesimi dalla medaglia di bronzo

29-01-2023 10:04

Chiusura con il botto per la Germania ai Campionati mondiali di skeleton 2023, a Saint Moritz. Nei mixed team, la coppia Germania 1, composta da Tina Hermann e Felix Keisinger ha conquistato la medaglia d’oro. Amaro in bocca per gli azzurri di Italia 1, Valentina Margaglio e Amedeo Bagnis, quarti ad appena 19 centesimi dal podio.

Germania 1 ha fatto segnare il tempo di 2.24.91 grazie a due manche impeccabili. Al secondo posto Gran Bretagna 1 con Laura Deas e Matt Weston, a 13 centesimi. Al terzo posto l’equipaggio di Gran Bretagna 2 con Brogan Crowley e Craig Thompson a 41 centesimi. A 60 centesimi gli azzurri. Poi Cina 1, Canada 1, Germania 2, Stati Uniti 2, Cina 2 Italia 2, con Alessia Crippa e Mattia Gaspari, decimi a 1.91.