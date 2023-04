Skriniar si opera alla schiena: con l'Inter è già finita, scatta l'emergenza per Inzaghi

Il difensore slovacco è stato costretto a sottoporsi a intervento per i noti problemi fisici. Il comunicato del club

20-04-2023 14:10

A fine stagione sarà addio, ma forse bisognerebbe anticipare questo saluto a società e tifosi già in queste ore visto e considerato che Milan Skriniar si sarebbe sottoposto a un delicato intervento alla schiena in Francia, nelle vicinanze di Bordeaux. Un’operazione necessaria per mettere un punto a questi dolori lancinanti, che hanno condizionato le prestazioni del difensore slovacco.

Se anche la riabilitazione dovesse essere celere, c’è da dire che per la delicatezza della sua situazione, forse il ritorno in campo con la maglia dell’Inter potrebbe non avvenire.

Skriniar sottoposto a intervento alla schiena

In quest’ultima, devastante annata con il tormentone rinnovo finito come sappiamo (con l’accordo stretto con il PSG che si rinforzerà ulteriormente), l’ultimo anno non è stato il migliore per Milan Skriniar che sognava con i compagni l’obiettivo Champions.

Quell’epilogo agognato, forse anche illusorio in alcuni passaggi del campionato, vuoi per l’interruzione scandita dai Mondiali, vuoi per quell’accordo che la società ha deciso di non firmare.

Insidia Paris Saint-Germain

L’insidia del PSG, società in cerca di una affermazione anche sul piano europeo che sia concreta, ha accelerato i tempi: la decisione è maturata da parte di Skriniar quando era evidente che, alle sue condizioni non avrebbe firmato il rinnovo, ma si sarebbe potuto trovare anche in difficoltà con i francesi. La svolta è arrivata presto, forse troppo per i tifosi dell’Inter.

Oggi Skriniar festeggia la squadra l’obiettivo semifinale centrato contro il Benfica, dopo l’intervento chirurgico alla schiena, importante come ogni operazione in quella specifica parte del corpo: da quel che emerge il difensore sarebbe stato operato alla Clinique du Sport di Merignac, visto che il prossimo matrimonio è già fissato con il Paris Saint-Germain, club che sottoporrà il giocatore a controlli suppletivi prima della firma. Anzi, la stessa struttura è del medico del club francese Christophe Baudot.

Il comunicato dell’Inter

In effetti, nel comunicato ufficiale del club, si parla di “intervento chirurgico al rachide lombare” senza ulteriori specifiche. Ma pare evidente che l’allenatore Simone Inzaghi dovrà continuare a fare a meno di lui, anche nei prossimi impegni della squadra, soprattutto in Champions.

Nel testo non vi sono altri elementi su clinica o struttura, dove Skrianir sarebbe stato sottoposto a intervento.

La storia di Skriniar

Subito dopo la nota del club, lo stesso Skriniar ha pubblicato una story sul suo account Instagram che sa già di addio nei riguardi dei suoi sostenitori, consapevoli delle sue qualità nel reparto arretrato nerazzurro soprattutto in questa parte finale della corsa Champions e in campionato:

“Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League – esordisce lo slovacco – e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita di andata contro il Porto. Ieri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica. Un saluto a tutti”.

VIRGILIO SPORT