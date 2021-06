Sky alza il tiro e ricorre all'Antitrust per i diritti della Serie A

Che la guerra dei diritti televisivi fosse ormai pronta a palesarsi, lo si era inteso all’indomani della prima azione da parte della media company che, per decenni, aveva costruito il proprio successo attorno alla Serie A. Adesso è ufficiale: Sky ricorre all’Antitrust contro l’accordo esclusivo tra Dazn e Tim sui diritti tv del massimo campionato per il prossimo triennio. assegnati alla piattaforma digitale, come voluto e deciso dalla Lega.

Il comunicato di Sky: ricorso all’Antitrust per i diritti della Serie A

“Sky si è rivolta all’Antitrust per essere sicura che milioni di consumatori e appassionati di calcio possano continuare a sottoscrivere la Serie A attraverso una pluralità di fornitori di broadband e guardarla sulla piattaforma che preferiscono – satellite, Dtt o Ott – esattamente come oggi”.

Spiega Sky attraverso la sua nota: “Tim, retailer dominante nella banda larga, ha stipulato un accordo illegittimo di esclusiva con Dazn. Questo accordo preclude all’Ott la possibilità di distribuire il campionato di Serie A attraverso altri operatori favorendo così Tim e rafforzando la sua posizione dominante nel mercato della banda larga. In un momento cruciale di passaggio per l’Italia dalla banda standard alla banda ultra larga, questo accordo di esclusiva non deve ledere la concorrenza. Per questo Sky invita l’Antitrust ad agire con urgenza per garantire che il campionato di Serie A possa essere fruito da tutti i consumatori in condizioni che favoriscono la concorrenza e la libera scelta”.

La replica di Tim alla decisione di Sky: “Stupita”

Una posizione nettissima, quasi aggressiva nei confronti degli attori che si sono aggiudicati la possibilità di trasmettere la Serie A per i prossimi tre anni e che non hanno tardato a replicare.

Tim “resta stupita dalle preoccupazioni di Sky sulla concorrenza e la libera scelta dei clienti – si apprende da un comunicato dell’azienda – dopo che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato più volte che Sky è un soggetto dominante nel settore della pay tv detenendo una quota di mercato pari a circa l’80 per cento”. “La modalità in streaming con cui gli appassionati possono vedere tutte le partite di Serie A anche per il prossimo triennio, si inserisce in un percorso avviato oramai da tempo e in cui Dazn, come Netflix, Amazon e Disney+ (e la stessa Sky con Now), rappresentano il futuro della distribuzione dei contenuti, fruibili nelle abitazioni e fuori casa con gli apparecchi tradizionali e con quelli di nuova generazione quali smartphone, computer e tablet. La diffusione di tutto il campionato di calcio in streaming rappresenta un elemento importante per la digitalizzazione del Paese, accelerando un processo di cui beneficeranno non soltanto i cittadini ma anche l’intera struttura industriale del Paese”.

Tim non si è limitata a difendere la propria posizione, ma ha puntato il dito contro Sky:

“Continuare a difendere la rendita di posizione del satellitare pay avrebbe, questo sì, l’effetto di danneggiare i consumatori e ritardare l’accelerazione della transizione verso il digitale e le reti di telecomunicazioni ad alta velocità”. La società, conclude la nota, continuerà a distribuire i contenuti sportivi, così come ad oggi sta facendo con i contenuti Now (Sky), Eurosport (Discovery) e Dazn e con qualunque altro editore interessato alla valorizzazione dei contenuti attraverso la piattaforma Timvision“.

Gli altri operatori intervengono sui diritti tv

Un contrattacco, in questo conflitto che si appresta a passare al vaglio dell’Antitrust, che ha imposto alla media company di rispondere di nuovo:

“Sky prende atto che Tim ha confermato la sua intenzione di restringere la scelta dei consumatori a una sola piattaforma”. Cortocircuito mediatico che, ad oggi, si è allargato inglobando altri operatori da WindTre a Open Fiber, in attesa – appunto – che l’Antitrust si esprima sull’esclusività dell’accordo tra Tim e Dazn.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le partite di Serie A live su DAZN

VIRGILIO SPORT | 23-06-2021 10:17