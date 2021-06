Diritti tv, nuova offerta di Sky per la Serie A: contromossa Dazn

Non c’è nulla di semplice e di altrettanto scontato, in materia di diritti televisivi. Lo scenario che sembrava definito per il prossimo triennio sembra sfumare, o almeno non è quanto auspicato e congeniale agli obiettivi di Sky che, sulla Serie A, ha edificato le fondamenta del suo successo e della sua solidità da un punto di vista aziendale. Ecco che, quindi, l’indiscrezione riportata da Il Sole 24 ore e rilanciata da ANSA prende sostanza: la pay tv avrebbe avanzato a Dazn un’offerta per poter trasmettere le partite del massimo campionato anche nei tre anni assegnati all’emittente streaming.

La contromossa di Dazn

Secondo quanto ha reso noto nella mattinata di giovedì l’agenzia Bloomberg che cita fonti proprie, Dazn avrebbe declinato l’offerta . Per le prossime tre stagioni, infatti, il gruppo ha investito circa 2,5 miliardi di euro di cui un miliardo in tecnologia e col supporto finanziario del gestore telefonico TIM.

L’offerta di Sky a Dazn per la Serie A

Per convincere la società tedesca a cedere diritti, dopo la svolta sorprendente e per alcuni aspetti quasi inaspettata da parte dei club in Lega, l’emittente satellitare ha messo sul piatto ben 500 milioni di euro l’anno per avere nel proprio bouquet un canale satellitare di Dazn con la possibilità – ovviamente – di trasmettere anche le 7 gare a giornata delle quali non possiede i diritti e la disponibilità dell’app di Dazn su Sky Q. La proposta avrebbe come scadenza venerdì 11 giugno, giorno in cui cade la partita di apertura di Euro 2020, esordio dell’Italia di Roberto Mancini. La risposta (negativa) sarebbe giunta in leggero anticipo, a circa 24 ore dalla scadenza.

Quello che sappiamo fino ad ora della proposta di Sky

Dunque, al di là dei tecnicismi, la media company avrebbe proposto a Dazn di trasmettere il proprio prodotto – senza di fatto ritoccarlo – ai propri abbonati che godrebbero così di Champions (le partite non trasmesse da Amazon), Europa League e Conference League.

Nessun ulteriore dettaglio, per ora, su eventuali costi aggiuntivi e possibili integrazioni all’abbonamento sottoscritto o da sottoscrivere per i tifosi che manifestassero interesse. Nulla di certo, poi, sull’incastro delle partnership sottoscritte, ad esempio con TIM, che ha un ruolo decisivo, e a come ciò potrebbe incidere sugli utenti. Insomma, un incastro non di poco conto e dai risvolti ancora in via di definizione.

