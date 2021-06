Euro2020, un algoritmo svela chi vincerà e dove arriva l'Italia

Una volta c’era il polpo Paul, che dal suo acquario pubblico presso il centro di vita marina di Oberhausen, in Germania, in occasione dei mondiali di calcio del 2010 in Sudafrica si lanciava in previsioni infallibili sulle partite, ora la tecnologia ha fatto progressi e per stabilire chi vincerà gli Europei che partono domani sera con Italia-Turchia a Roma si ricorre all’intelligenza artificiale.

Secondo un algoritmo vincerà la Francia

Secondo un gruppo di ricerca guidato dall’Università di Innsbruck in Austria, infatti, in base ad un algoritmo e utilizzando dunque l’intelligenza artificiale sarebbe la Francia la favorita numero uno per vincere il titolo di campione d’Europa, scalzando dal trono il Portogallo di CR7 e compagni. L’intelligenza artificiale si è servita dei risultati ottenuti dai Galletti negli ultimi otto anni e non solo, dato che è stato preso anche in esame il valore della rosa.

Come funziona l’algoritmo inventato in Austria

Qualcuno potrebbe dire: bella forza, ha pronosticato i più forti. Eppure il software dell’università austriaca ha studiato prima di dire la sua: i ricercatori hanno provato a replicare virtualmente il torneo realizzando 100mila distinte simulazioni sulla base di 4 tipologie di parametri: la storia delle squadre, le previsioni dei bookmaker, il valore delle rose e i fattori socioeconomici dei Paesi, come Pil e popolazione.

L’Italia solo settima secondo l’intelligenza artificiale

Questa simulazione ha prodotto questo risultato: 14,8%, è questa la percentuale di vittoria della Francia, secondo posto per l’Inghilterra con il 13.5%, terza la Spagna a 12.3%.

E gli azzurri? Per l’intelligenza artificiale, invece, l’Italia di Mancini arriverà solo al settimo posto con solo il 7,9% di possibilità di portarsi a casa Euro 2020. Secondo questo calcolo, però, gli azzurri passeranno agevolmente il girone A contro Turchia, Galles e Svizzera, con l’85% dei voti. L’Italia avrà poche chance di arrivare in finale: il 15,9%.

SPORTEVAI | 10-06-2021 09:00