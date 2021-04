A Sky i diritti tv della Serie B fino al 2024

Sarà Sky a trasmettere le emozioni della Serie B per il triennio 2021-2024: l’emittente di Murdoch si è aggiudicata i diritti televisivi per tutti i 380 incontri di ogni stagione regolare, più i playoff e il playout.

La Serie B si aggiunge così all’offerta che prevede, tra le altre competizioni, anche le coppe europee e la Premier League.

Per quanto riguarda la Serie A, invece, sarà DAZN ad occuparsi della trasmissione di tutte le 10 gare per ogni turno, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con un’emittente ancora da definire.

OMNISPORT | 27-04-2021 14:11