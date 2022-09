Slovacchia, Skriniar: "Lasciamo le questioni dell'Inter da parte"

19-09-2022 22:24

Il difensore slovacco dell’Inter Milan Skriniar, direttamente dal ritiro della nazionale della Slovacchia, ha parlato del particolare momento che stanno vivendo i nerazzurri.

Queste le sue parole:

“Le questioni dell’Inter vanno lasciate da parte – ha spiegato il centrale in conferenza stampa -. Non ci troviamo qui per rilassarci, ma per combattere per il Paese. Noi stessi siamo consci che le prestazioni che abbiamo fatto nelle ultime stagioni non sono state sempre di alto livello, vogliamo cambiare il trend e convincere la gente a tornare negli stadi”.