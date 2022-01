Snowboardcross: Moioli seconda dopo le qualificazioni

29-01-2022 16:19

Michela Moioli è impegnata in casa, a Cortina, per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Dopo le qualificazioni, con la gare prevista per questa sera, la neo portabandiera italiana ai Giochi di Pechino 2022 è seconda alle spalle della britannica Charlotte Bankes.

L’unica altra azzurra a qualificarsi è Sofia Belinghieri, tredicesima. Caterina Carpano è fuori con la diciassettesima piazza, Francesca Gallina 22esima,

Al maschile il canadese Eliot Grondin al comando. Avanzano poi sei azzurri: nono Lorenzo Sommariva, quattordicesimo Tommaso Leoni, quindicesimo Omar Visintin, ventunesimo Filippo Ferrari, ventiseiesimo Michele Godino, ventottesimo Matteo Menconi.

OMNISPORT